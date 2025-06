MO Trump | Iran e Israele devono concludere accordo lo faranno

Il presidente Donald Trump afferma con convinzione che Iran e Israele raggiungeranno un accordo, come già successo tra India e Pakistan grazie al suo intervento. La sua esperienza nel facilitare negoziati di pace sottolinea l’importanza del commercio e del dialogo per riportare stabilità e buon senso nella regione. Con questa visione ottimistica, si apre una nuova speranza di pace nel Medio Oriente, dimostrando che anche le sfide più complesse sono affrontabili con determinazione e diplomazia.

Roma, 15 giu. (askanews) – “Iran e Israele devono concludere un accordo e lo faranno, proprio come sono riuscito a fare tra India e Pakistan, in questo caso utilizzando il COMMERCIO con gli Stati Uniti per portare ragione, coesione e buon senso nei negoziati con due leader eccellenti che sono stati in grado di prendere una decisione rapida e PORRE FINE al conflitto!”. Lo ha scritto su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Allo stesso modo, presto avremo la PACE tra Israele e Iran! Molte telefonate e incontri si stanno svolgendo in questo momento. Io faccio molto, ma non ottengo mai alcun riconoscimento, ma va bene, la GENTE capisce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

