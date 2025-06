Lutto per Soleil Sorge | scomparsa mamma Wendy Il doloroso annuncio

Il mondo di Soleil Sorge si è fermato con il dolore per la perdita della madre, Wendy. In un momento di profonda mestizia, l’ex gieffina ha condiviso il suo dolore e i ricordi di un legame speciale che ha attraversato avventure e momenti di vita intensi. La sua storia ci ricorda quanto siano preziosi e fragili i legami familiari. Soleil, il nostro pensiero è rivolto a te in questo difficile cammino.

Lutto per Soleil Sorge: è venuta a mancare sua madre Wendy. Le parole dell’ex gieffina . Soleil Sorge nelle ultime ore ha annunciato la tragica scomparsa della sua amata mamma, Wendy. Le due donne hanno condiviso tantissimo: dall’avventura televisiva di Pechino Express ad altre esperienze lontane dai riflettori, in giro per il mondo. Leggi anche Beatrice Luzzi risponde a critiche e non solo: cosa emerge Lutto per la nota influencer. Soleil ha racchiuso in un post Instagram tutti i momenti più belli vissuti con la sua madre scrivendo: “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lutto per Soleil Sorge: scomparsa mamma Wendy. Il doloroso annuncio

