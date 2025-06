Lutto per Soleil Sorge è morta la mamma Wendy | Adesso devo raccogliere i pezzi

dolore e struggimento, le parole di Soleil ci ricordano quanto l’amore possa essere una guida e una fonte di consolazione nelle prove più difficili. La perdita di Wendy Kay lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di affetto e forza che rimarrà sempre viva nel cuore di chi l’ha amata. In questo momento di profonda tristezza, uniamo i nostri pensieri a quelli di Soleil, augurandole pace e serenità.

"Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità". Con queste parole Soleil Sorge ha dato la notizia della morte di sua madre, Wendy Kay. "In questo momento di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lutto per Soleil Sorge, è morta la mamma Wendy: "Adesso devo raccogliere i pezzi"

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Soleil Sorge, morta mamma Wendy: il tumore al seno, poi alle ossa. Il doloroso addio: «Lasci un grande vuoto. Non rispondo, tornerò quando sarò pronta» Vai su Facebook

