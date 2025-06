L’unico sopravvissuto del volo Air India potrà tornare a casa tra un paio di giorni Il miracolo non è solo che sia vivo ma anche che abbia ferite lievi

L’unico sopravvissuto del drammatico incidente aereo Air India, Viswash Kumar Ramesh, sta per tornare a casa tra un paio di giorni. Non è solo un miracolo che sia vivo, ma anche che le sue ferite siano lievi. Seduto al posto 11A, ha affrontato l’incidente con incredibile fortuna, mentre il dolore della perdita del fratello Ajay rende questa vicenda ancora più toccante. La sua storia è un inno alla speranza e alla resilienza.

Viswash Kumar Ramesh era seduto al posto 11A sul volo Air India partito da Ahmedabad. Volo che si è schiantato poco dopo il decollo, in un incidente che ha causato la morte di 279 persone. Lui, il 40enne che vive e Londra e che proprio a Londra stava tornando, è l’unico sopravvissuto. Tra le vittime c’è anche suo fratello, Ajay Kumar, 35 anni, che era seduto dall’altra parte del corridoio, al posto 11J. E nell’intervista del 14 giugno a DD India – come riporta il Daily Mail – Kumar ha spiegato di “sentirsi meglio”, perché “le cure stanno funzionando”. Ma come sta il 40enne? Il medico ha spiegato che “ha riportato solo ferite lievi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’unico sopravvissuto del volo Air India “potrà tornare a casa tra un paio di giorni. Il miracolo non è solo che sia vivo ma anche che abbia ferite lievi”

In questa notizia si parla di: volo - unico - sopravvissuto - india

Spiccano il volo i piccoli fratini di Marina Romea. I volontari: "È l’unico nido della costa romagnola" - A Marina Romea, un piccolo grande successo per la biodiversità: i volontari hanno assistito alla schiusa dei piccoli fratini, un uccello a rischio estinzione.

Sopravvissuto al disastro aereo. Solo, ferito, vivo: il miracolato del posto 11A Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, è l'unico sopravvissuto del volo Air India AI171 Vai su Facebook

Sopravvissuto al disastro aereo. Solo, ferito, vivo: il miracolato del posto 11A Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, è l'unico sopravvissuto del volo Air India AI171 - X Vai su X

L'unico sopravvissuto dell'aereo precipitato: Ecco come ho fatto; L’unico sopravvissuto del volo Air India “potrà tornare a casa tra un paio di giorni; Il miracolo di Vishwash, l’unico sopravvissuto al disastro aereo in India: “Non so come ho fatto”.

Come si è salvato Vishwash, unico sopravvissuto su 242 del volo Air India. Il sedile 11A vicino all'uscita di emergenza: «Intorno a me solo cadaveri» - Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, da 20 residente in Gran Bretagna, era seduto al posto 11A, vicino all'uscita di emergenza. Scrive msn.com