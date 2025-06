L' unico arts bar contenitore di eventi live quasi ogni sera e con ampi spazi per fare arte e cultura

Il "Capriccio" Bar, il cuore pulsante di Cesena per arte, musica e cultura, si distingue come l’unico arts bar della città, con eventi live quasi ogni sera e ampi spazi dedicati alla creatività. Situato in via Camillo Prampolini 55 a Ponte Pietra, è il punto di riferimento per chi cerca uno spazio vibrante e stimolante. Sabato 21 giugno, celebra i suoi 30 anni di storia, portando ancora più energia e innovazione nel suo ricco percorso culturale.

Si caratterizza come l'unico "arts bar" di Cesena, contenitore di eventi live quasi ogni sera e con ampi spazi per fare arte e cultura. Stiamo parlando del "Capriccio" bar food drink eventi, in via Camillo Prampolini 55, a Ponte Pietra di Cesena che sabato 21 giugno festeggerà i 30 anni di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - L'unico "arts bar" contenitore di eventi live quasi ogni sera e con ampi spazi per fare arte e cultura

In questa notizia si parla di: eventi - unico - arts - contenitore

A Castel Frentano debutta il calendario unico degli eventi per l'estate 2025 - A Castel Frentano debutta "R-Estate a Castel Frentano 2025", il calendario unico degli eventi estivi.

L'unico arts bar contenitore di eventi live quasi ogni sera e con ampi spazi per fare arte e cultura; Porto Cesareo, dal 7 al 10 settembre Vista Festival; No Borders Music Festival, musica senza confini.

Unico contenitore per diverse filiere legate alla "ecosostenibilità" - L’obiettivo è quello di rappresentare la prima esperienza di eventi pensati e organizzati a impatto zero, integrando le più diverse filiere di prodotto in un unico contenitore, reale e ... Secondo ilgiornale.it