Lumezzane | rilancio sportivo e sociale sotto la guida di Andrea Caracciolo

LUMEZZANE (Brescia) Il Lumezzane continuerà con grande decisione nel suo progetto di rilancio legato non solo all’aspetto sportivo, ma a tutto il territorio. La società guidata da Andrea Caracciolo seguirà con attenzione quello che sta accadendo a livello di serie C in ambito bresciano, ma porterà avanti con immutata decisione il programma partito dall’Eccellenza nell’estate del 2020: "Da subito - è la sintesi dell’Airone - è stato chiaro che sarebbe stato un impegno a lungo termine, rivolto non solo alla società, ma anche in favore di tutta la comunità locale, con e per i giovani". Prendendo spunto da queste direttive e dalla spinta propositiva di patron Camozzi, la società valgobbina non solo è tornata tra i professionisti, ma ha saputo distinguersi in due settori importanti come quello femminile (dove ha raggiunto la serie B) e quello sociale (proprio nei giorni scorsi la FIGC ha premiato il progetto “Noi Ci Teniamo“). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net