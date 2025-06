L’ultima mostra di Santino Mapelli il pittore quasi per caso

L’ultima mostra di Santino Mapelli, il pittore quasi per caso, ci racconta una storia di passione e creatività nata quasi in modo spontaneo. Milena desiderava semplicemente ravvivare le pareti di casa, ma Santino, con una vena artistica insospettata, decise di risolvere il problema con opere a chilometro zero, dando vita a un percorso che dura da oltre mezzo secolo. E così, la loro storia artistica continua a sorprendere, con un’immagine che si rinnova ogni giorno.

Milena avrebbe voluto qualche quadro per rendere più vivaci le pareti di casa. Santino, suo marito, rispose che avrebbe risolto lui il problema. Avrebbe provveduto con delle opere a chilometro zero. In pratica, i quadri che mancavano li avrebbe realizzati lui, che una certa vena artistica l’aveva sempre avuta. "Ci penso io", sottolineò senza incertezze. E così fu. Era il 1970. Santino, allora fresco sposo, oggi 82enne pensionato, da allora non ha più perso il piacere di disegnare e di dipingere. "Da allora - sottolinea - questa passione non mi ha più abbandonato". Vedere per credere. Una selezione delle opere di Mapelli, infatti, è esposta nella sede dell’ Associazione Culturale San Fruttuoso in via San Fruttuoso 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultima mostra di Santino Mapelli, il pittore (quasi) per caso

