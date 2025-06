Lukaku e De Bruyne di nuovo insieme | la loro esultanza speciale in maglia azzurra

Lukaku e De Bruyne di nuovo insieme, questa volta in maglia azzurra, accendono un sogno che diventa realtà. La loro esultanza speciale e il messaggio di Kevin De Bruyne ai tifosi del Napoli hanno suscitato entusiasmo e adrenalina tra i supporter partenopei. La loro nuova intesa promette emozioni indimenticabili, alimentando la passione e la “KevinDeBruynemania” che già infiamma le strade di Napoli. È l’inizio di un’avventura da sogno: il calcio napoletano si prepara a scrivere pagine epiche.

A Napoli nasce una nuova intesa da sogno: Lukaku e De Bruyne insieme in maglia azzurra. Kevin De Bruyne ha parlato per la prima volta ai tifosi del Napoli sui canali ufficiali della società. Un messaggio che accende l'anima dei partenopei, semplice e chiaro: "Sono qui per vincere. Forza Napoli" Le parole del centrocampista infiammano il cuore dei napoletani che hanno dato vita alla " KevinDeBruynemania ", facendo spuntare per strada già le prime maglie a lui dedicate e numeri da capogiro sui social. De Bruyne e Lukaku ancora insieme: il dettaglio. Il belga però ha attirato l'attenzione anche per alcune curiosità che ha svelato e che riguardano il suo compagno di nazionale e ora di squadra: Lukaku.