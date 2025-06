Luigi Pintor alla fantasia il potere di far quadrare i conti con la realtà

Luigi Pintor ci invita a scoprire come la fantasia possa trasformare le circostanze più complesse, permettendoci di reinterpretare e "far quadrare i conti" con la realtà. In un mondo in cui gli elementi contestuali spesso sfuggono al nostro controllo, il pensiero creativo diventa uno strumento potente per dare senso e ordine alle condizioni in cui viviamo. La sua visione apre nuove prospettive sulla capacità umana di adattamento e innovazione.

La ‘circostanza’ rimanda letteralmente a ciò che sta intorno e dunque alle condizioni in cui qualcuno o qualcosa si trova immerso, agli elementi contestuali che concorrono a determinare quel che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Luigi Pintor, alla fantasia il potere di far quadrare i conti con la realtà

In questa notizia si parla di: luigi - pintor - fantasia - potere

Luigi Pintor, l’estetica al servizio della semantica; IL CONFLITTO E LE POSSIBILITA' DELLA FANTASIA: L'ANTICO MONITO DI PANNELLA; Edizione del 15 giugno 2025.

Dall’altra parte del potere

Come scrive ilmanifesto.it: Era più di quarant’anni fa quando stavamo in tanti riuniti in una villetta nella periferia di Cagliari ad aspettare Luigi Pintor e Lucio Magri che venivano ...