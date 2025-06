Lucumì l’Atalanta pensa al colombiano del Bologna come rinforzo per la difesa

L'Atalanta punta con decisione sul colombiano del Bologna, Lucumà, come rinforzo strategico in difesa. Dopo aver rafforzato il reparto con Kossounou, ora Bergamo si prepara a completare il pacchetto arretrato con un talento che potrebbe fare la differenza. L'obiettivo è rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, garantendo solidità e sicurezza alla retroguardia. La scelta potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della Dea e i suoi obiettivi di classifica.

Bergamo, 15 giugno 2025 – All'Atalanta manca ancora un difensore. Dopo aver acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per 20 milioni il 24enne centrale ivoriano Odilon Kossounou, 24 presenze nell'ultima stagione in nerazzurro, ora la Dea cerca un ultimo difensore per chiudere il cerchio nel pacchetto arretrato. Dove il nuovo tecnico Ivan Juric può contare, oltre a Kossounou, sui titolari Isak Hien e Berat Djimsiti, su Giorgio Scalvini che rientra dopo un anno di stop per gli infortuni al ginocchio e alla spalla, e dalla metà di ottobre su Sead Kolasinac che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato.