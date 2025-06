Luciano Ligabue abbraccia i fan a Correggio | inagurato il temporary shop

Luciano Ligabue ha conquistato ancora una volta il cuore dei suoi fan, questa volta a Correggio, dove ha inaugurato un emozionante temporary shop nel centro della città. Circondato da circa 200 appassionati provenienti da tutta Italia, l’icona del rock ha abbracciato i presenti con calore e entusiasmo, dando il via a una settimana di eventi imperdibili dedicati alla sua musica e al suo legame con la comunità. La passione e l’affetto sono davvero palpabili in questa grande festa...

Correggio (Reggio Emilia), 15 giugno 2025 – Ha avuto ufficialmente il via la settimana all’insegna del “Liga”: questa mattina a Correggio è stato inaugurato il negozio temporaneo alla presenza dello stesso Luciano Ligabue. L’artista si è presentato alle 11.10 presso il “temporary shop” situato nel cuore della sua Correggio, proprio sotto l’orologio di Corso Mazzini. Circa 200 appassionati presenti: famiglie anche dal sud, che staranno in Emilia una settimana in attesa del concerto di sabato. Passeggini, persone più anziane: insomma, tutte le età per strappare una foto o un autografo all’interno del negozio con l’amato “Liga”, che ha accontentato tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it