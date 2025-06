Lucchese retrocessa | fallimento e mancato accordo con Ghiviborgo

La Lucchese, un simbolo di passione e tradizione calcistica, si trova ora a un passo dalla rinascita o dal declino definitivo. Dopo un lungo percorso segnato da fallimenti e sfortune, la squadra ha affrontato una retrocessione epocale di due categorie, tra speranze disattese e accordi sfumati. Ma il calcio insegna che anche nelle notti più buie può nascere una nuova alba: il futuro della Lucchese è tutto da scrivere, e la sua rinascita potrebbe essere dietro l’angolo.

Eccellenza doveva essere ed Eccellenza sarà . E, così, nel giro di un mese, la Lucchese è retrocessa di. due categorie. Prima ha perso la "C" a causa del quarto fallimento, dopo che, sul campo, si era salvata ai play-out; poi la serie "D", dopo il mancato accordo con il Ghiviborgo. La fine di quest’ultima trattativa è stata ufficializzata non dal club della Media Valle, ma da Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato della Asacert, società che si occupa di certificazioni aziendali, la cui proprietà è nelle mani di una finanziaria svizzera e che aveva allacciato una trattativa per l’acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese retrocessa: fallimento e mancato accordo con Ghiviborgo

In questa notizia si parla di: lucchese - retrocessa - fallimento - mancato

Dopo aver vinto il play-out contro il Sestri Levante, è stata depositata la sentenza di fallimento per la Lucchese. Per il club rossonero si tratta del 4º negli ultimi 17 anni e ora si aprono le porte a due possibili scenari: il primo è trovare un acquirente, ma i tempi s Vai su Facebook

Lucchese retrocessa: fallimento e mancato accordo con Ghiviborgo; Lucchese, dopo il fallimento arriva la penalizzazione: -14 in classifica; Crisi profonda in Serie C: almeno 6/8 squadre a rischio iscrizione.

Lucchese retrocessa: fallimento e mancato accordo con Ghiviborgo

Scrive sport.quotidiano.net: La Lucchese retrocede di due categorie dopo il fallimento e il mancato accordo con Ghiviborgo per il titolo sportivo.