Lucca Juventus l’Udinese spara altissimo | non partirà per meno di questa cifra Fissato il prezzo di mercato dell’attaccante

Lucca Juventus, un nome che scalda il cuore dei tifosi e accende le speranze di mercato. L’attaccante dell’Udinese, già protagonista con la Nazionale, si prepara a vivere una nuova avventura, ma il suo valore di mercato resta alto. La cifra fissata dal club friulano non lascia spazio a trattative: per portarlo via, bisognerà aprire il portafoglio. La sfida è lanciata, e il futuro di Lucca si scrive ora.

Lucca Juventus, l’Udinese spara altissimo: non partirà per meno di questa cifra. Fissato il prezzo di mercato del centravanti nel giro della Nazionale. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juventus nel corso di queste ultime settimane c’è anche Lorenzo Lucca, centravanti dell’ Udinese che ha già avuto modo di mettersi in mostra con la Nazionale italiana. Il club friulano però non farà sconti: per portarlo via dal Friuli serviranno proposte da almeno 30 milioni di euro. Sul giocatore oltre ai bianconeri c’è da registrare anche l’interesse del Napoli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus, l’Udinese spara altissimo: non partirà per meno di questa cifra. Fissato il prezzo di mercato dell’attaccante

In questa notizia si parla di: juventus - lucca - udinese - spara

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime - Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

L'ex attaccante ed oggi responsabile dell'area scouting dell'Udinese, Andrea Carnevale, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato di tre nomi molto chiacchierati in chiave mercato fra le fila dei friulani, come Lucca, Bijol e Solet.

