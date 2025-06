Lucca Juventus | l’attaccante piace anche al Napoli ma quell’ostacolo rischia di diventare insormontabile! L’Udinese vuole quella cifra | tutti i dettagli

Lorenzo Lucca sta facendo parlare di sé nel calciomercato: anche il Napoli mostra interesse, ma l’Udinese non abbassa la richiesta. La trattativa si fa sempre più intricata, con l’attaccante che rischia di diventare un ostacolo insormontabile. Tutti i dettagli emergono da fonti qualificate, rvelando come questa cessione possa influenzare gli equilibri della Serie A e i piani di Juventus e altri club. Resta da capire se ci sarà spazio per una svolta decisiva.

Lucca Juventus: anche il Napoli spinge per l’attaccante, ma l’Udinese non fa sconti. Vuole quella cifra. Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Lucca è diventato buono soprattutto per il Napoli, a caccia evidentemente di un vice Lukaku. Tuttavia, l’affare non sembra così avanzato come paventato nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il club campione d’Italia segue con grande attenzione l’attaccante dell’Udinese. Il giocatore piace tanto quanto è gradito al mercato Juve, ma la cifra che vogliono i friulani parte da una base di 30 milioni di euro. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus: l’attaccante piace anche al Napoli, ma quell’ostacolo rischia di diventare insormontabile! L’Udinese vuole quella cifra: tutti i dettagli

