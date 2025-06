Lucca e Bonny la Roma affianca Napoli e Inter | occhio a Boving

Lucca e Bonny sono pronti a fare da sponda alla Roma, ma attenzione anche a Napoli, Inter e Boving: l’estate calcistica si preannuncia infuocata. La squadra di Ghisolfi-Ranieri lavora senza sosta per plasmare un Roma su misura di Gasperini, tra conferme e nuovi talenti come De Cuyper. Attenzione, perché il mercato si infiamma e il futuro giallorosso è più incerto che mai. Dunque, prepariamoci a un’estate di grandi colpi e sorprese.

Sarà un'estate caldissima per la Roma sul mercato, e non potrebbe essere altrimenti considerato il fatto che le mosse da attuare saranno molte. La coppia Ghisolfi-Ranieri è già al lavoro da giorni per consegnare a Gasperini una squadra a sua immagine e somiglianza, dividendosi tra coloro che dovranno essere ancora punti fermi della rosa e tra i nuovi volti messi nel mirino, vedi un De Cuyper al posto di Angelino. Anche in attacco qualcosa potrebbe succedere, e i nomi in lista sono tanti. Di Scamacca e Krstovic abbiamo ampiamente parlato, ma altri due giocatori di Serie A hanno catturato l'attenzione dei giallorossi: il primo è un Lorenzo Lucca che Ranieri non ha mai nascosto di apprezzare molto, un vero bomber d'area in grado però di rivelarsi utile alla squadra anche lontano dalla porta.

