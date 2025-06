Luca de Meo lascia Renault Verso la guida del gruppo del lusso Kering

Luca de Meo, protagonista di una svolta sorprendente nel mondo dell’automotive e del lusso, sta per lasciare Renault per entrare a far parte del prestigioso gruppo Kering. Secondo Le Figaro, questa scelta arriva dopo la decisione di separare le cariche di presidente e CEO, aprendo un nuovo capitolo nei vertici del settore del lusso. Un passo audace che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del settore, portando nuova energia e visione strategica.

