luca de meo lascia il gruppo renault per diventare ceo di kering

Il mondo degli affari sta vivendo un cambiamento epocale: Luca De Meo, dopo aver rivoluzionato il Gruppo Renault in cinque anni, si prepara a una nuova avventura come Ceo di Kering. Un cambio di passo che segna una svolta importante nel panorama industriale e del lusso. Il cda di Renault, riconoscendo il suo contributo, ha espresso profonda gratitudine. La sua uscita, prevista per il 15 luglio 2025, apre un capitolo tutto nuovo.

Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi e di intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico. Il cda, riunito dal presidente Jean-Dominique Senard, gli ha espresso la propria gratitudine per il rilancio e la trasformazione del Gruppo e ha concordato che le sue dimissioni avranno effetto dal 15 luglio 2025. 'Il cda - si legge in una nota del Gruppo Renault - ha avviato il processo di nomina di un nuovo amministratore delegato sulla base del piano di successione già definito e ha espresso fiducia nella qualità e nell'esperienza del team dirigenziale per proseguire e accelerare la strategia di trasformazione del Gruppo Renault in questa nuova fase'.

