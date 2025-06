Luca de Meo lascia il Gruppo Renault | nuove sfide in vista con Kering

Luca de Meo lascia il Gruppo Renault dopo cinque anni di leadership, aprendo un nuovo capitolo con Kering. La sua visione ha rivoluzionato il settore automobilistico, portando innovazione e successo. Ora, il suo percorso prosegue verso sfide ancora più stimolanti nel mondo della moda e del lusso. Il cda ha espresso profonda gratitudine per il suo contributo e si prepara a un futuro ricco di opportunità . La sua partenza segna una svolta cruciale nel panorama aziendale internazionale.

Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi e di intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico. Il cda, riunito dal presidente Jean-Dominique Senard, gli ha espresso la propria gratitudine per il rilancio e la trasformazione del Gruppo e ha concordato che le sue dimissioni avranno effetto dal 15 luglio 2025. 'Il cda - si legge in una nota del Gruppo Renault - ha avviato il processo di nomina di un nuovo amministratore delegato sulla base del piano di successione già definito e ha espresso fiducia nella qualità e nell'esperienza del team dirigenziale per proseguire e accelerare la strategia di trasformazione del Gruppo Renault in questa nuova fase'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net