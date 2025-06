Luca De Meo lascia il Gruppo Renault Le Figaro | guiderà il colosso del lusso Kering

Il mondo dell'automotive e del lusso si preparano a un cambiamento epocale: Luca de Meo, figura di spicco nel settore automobilistico, lascia Renault per entrare nel prestigioso universo di Kering. Questa svolta strategica apre nuove prospettive e sfide, segnando la fine di un’era e l’inizio di una collaborazione tra due pilastri mondiali. Il 15 giugno 2025 diventa così un giorno storico per il futuro di entrambi i comparti.

Il 15 giugno 2025 segna una svolta epocale per Renault: Luca?De?Meo, amministratore delegato dal luglio 2020, ha annunciato le proprie dimissioni, che diventeranno effettive il 15?luglio, per intraprendere un nuovo percorso professionale al di fuori dell’automotive. Come anticipato da Le Figaro, il top manager italiano sarĂ il nuovo amministratore delegato di Kering, il colosso francese del lusso che controlla marchi come Gucci, Yves Saint?Laurent e Balenciaga. Il gruppo sta attraversando una fase critica, con una perdita del 60–70?% del valore delle azioni a causa delle difficoltĂ di Gucci e dell’indebitamento, ed era alla ricerca di una leadership esterna e innovativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luca De Meo lascia il Gruppo Renault. Le Figaro: “guiderĂ il colosso del lusso Kering”

In questa notizia si parla di: renault - figaro - colosso - lusso

Auto, Luca De Meo lascia la guida di Renault: «È giunto il momento di passare il testimone». Le Figaro: «Guiderà il gruppo del lusso Kering» - Dopo cinque anni di leadership, Luca de Meo abbandona il timone di Renault per una nuova avventura nel lusso con Kering, il colosso che fa brillare marchi come Gucci.

Auto, Luca De Meo lascia la guida di Renault: «È giunto il momento di passare il testimone». Le Figaro: «GuiderĂ il gruppo del lusso Kering»; Luca De Meo lascia dopo 5 anni la guida di Renault e il mondo dell’auto: sarĂ Ceo del colosso del lu...; Terremoto in Renault: De Meo verso Kering.

Luca De Meo lascia Renault, l’uscita a sorpresa: va in Kering per Pinault - A sorpresa Luca de Meo lascia dopo cinque anni la guida di Renault per Kering, chiamato da François- Segnala ilmessaggero.it