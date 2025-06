L’ossessione del momento? I lip balm charm

L’ultima tendenza che sta conquistando TikTok USA sono i Lip Balm Charm: accessori irresistibili e completamente personalizzabili da appendere a borse e borsette. Questa moda, semplice da realizzare a casa con pochi materiali, permette di esprimere creatività e stile unico. Tantissimi brand si sono già fatti coinvolgere, inviando i loro modelli di charme a influencer e appassionati di beauty. Scopri come trasformare un semplice oggetto in un vero must-have di stile!

Un accessorio originale da appendere a borse e borsette. I lip balm charm sono la nuova moda del periodo, soprattutto su Tik Tok USA, che spopola di inspo. Infatti, questo accessorio si può tranquillamente personalizzare a casa, e gli oggetti necessari sono veramente pochissimi (banalmente, una catena con moschettone per agganciarlo è sufficiente). Anche se tantissimi brand si sono premurati di crearli e inviarli a tantissime beauty content creator, che a loro volta danno le inspo giuste per questo accessorio. I lip balm charm sono l'accessorio dell'estate. I lip balm sono un prodotto da avere assolutamente in borsa, per mantenere le labbra sempre idratate.