Los Angeles la polizia disperde i manifestanti ‘No Kings’ con lacrimogeni

Le strade di Los Angeles si sono accese di nuovo, con i manifestanti che si sono riuniti per gridare il loro dissenso contro le politiche di Trump. La polizia, nel tentativo di mantenere l’ordine, ha disperso i dimostranti con lacrimogeni, evidenziando la tensione crescente negli Stati Uniti. Dopo le proteste contro le retate ai migranti, la protesta di ieri testimonia un crescente malcontento e la volontà di far sentire la propria voce.

Dopo le manifestazioni della settimana scorsa contro le retate nei confronti dei migranti decise dall'amministrazione di Washington, in diverse città degli Stati Uniti sabato i dimostranti sono tornati a protestare contro il presidente Trump con lo slogan 'No Kings'. A Los Angeles la polizia nel quartiere di Downtown ha disperso i manifestanti, sparando anche lacrimogeni, prima del coprifuoco in vigore dalle ore 20.

Polizia, a Los Angeles finora 150 persone arrestate - Tra venerdì e domenica, Los Angeles ha vissuto un intenso fronte di tensione con circa 150 persone arrestate durante gli scontri tra polizia e manifestanti contro i raid anti clandestini.

Il 14 giugno sono previste diverse manifestazioni contro Donald Trump in centinaia di città statunitensi, sotto l'insegna del "No Kings". Si tratta di uno slogan coniato dal 50501, un movimento nazionale composto da cittadini americani che si battono per la dem Vai su Facebook

Los Angeles, No king's day: gli scontri tra manifestanti e polizia ripresi dall'elicottero; La parata per i 250 anni dell'esercito (e il compleanno di Trump). L'America in piazza: No Kings; Usa, Reuters: “Marines a Los Angeles in 48 ore”. Wp: Trump valuta taglio fondi a California. Senatore dem in manette.

Los Angeles, "No king's day": gli scontri tra manifestanti e polizia ripresi dall'elicottero - Sabato 14 giugno migliaia di manifestanti si sono radunati a Los Angeles e in tutta la California meridionale per protestare contro le politiche dell'amministrazione Trump durante la manifestazione ... Da repubblica.it