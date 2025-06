L’orrore di Villa Pamphili Il killer controllato tre volte La pista di un complice

Il mistero avvolge ancora Villa Pamphili, dove il killer ha controllato tre volte la pista di un possibile complice, sollevando più di un interrogativo. La vicenda, iniziata come un inquietante ‘giallo’, si complica ulteriormente con i sospetti su Rexal Ford, fermato più volte senza essere arrestato. C’è qualcosa che non torna in questa intricata trama, e le risposte potrebbero arrivare solo scavando più a fondo.

Quello che per una settimana è stato il ‘giallo’ di Villa Pamphilj continua a suscitare interrogativi, molte sono le cose che non quadrano. A partire dai controlli effettuati su Rexal Ford, il quarantaseienne californiano fermato a Skiathos in Grecia per l’ omicidio della bambina di pochi mesi e l’occultamento del cadavere della madre (l’accusa potrebbe evolvere in duplice omicidio). Per ben tre volte Ford è incappato nei controlli della polizia a Roma, ma l’ha fatta sempre franca: una volta era solo con la bimba in braccio, in un’altra aveva una ferita sanguinante alla testa, nella terza infine discuteva animatamente con la donna trovata morta, la strattonava, inveiva, tanto che una passante ha chiamato la volante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net