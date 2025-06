L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025 | Cancro e Vergine armonici e irresistibili

Preparati a vivere una settimana intensa e ricca di opportunità, in cui i segni di Cancro e Vergine si mostrano irresistibili e pieni di energia. Con il Sole e Marte che illuminano il cielo di questi segni, è il momento perfetto per radicarsi, occuparsi di sé e fare scelte consapevoli. Tuttavia, attenzione alle illusioni: Giove e Nettuno creano un gioco di luci e ombre da non sottovalutare. Continua a leggere, perché il meglio deve ancora venire!

Nell’oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025, l’energia cambia direzione: il Sole entra in Cancro, Marte in Vergine e tutto invita a radicarsi, curare, selezionare. Giovedì Giove in Cancro quadra Nettuno in Ariete, attenzione alle illusioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cancro - oroscopo - settimana - giugno

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 13 maggio 2025 - Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 13 maggio 2025, dedicato ai segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo di venerdì 13 giugno 2025: Capricorno rigido, Sagittario prudente, Toro stimolato. Cancro? Non pensare troppo Vai su Facebook

Oroscopo 2 giugno 2025 #oroscopo2giugno2025 #Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopooggi #oroscopo #oroscopodomani #oroscopodidomani #lesi Vai su X

Oroscopo settimanale: Cancro puoi tutto, Gemelli in ascolto, Toro sentimentale, Ariete spavaldo. Capricorno? C; L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025: Cancro e Vergine armonici e irresistibili; OROSCOPO DAL 9 AL 15 GIUGNO 2025.

Oroscopo settimanale, inizia l'era del Cancro: Vergine passionale, Acquario ansioso, Scorpione vendicativo. Leone? Malinconico

Come scrive leggo.it: La settimana inizia con la Luna in Acquario e finisce con il solstizio d'estate e, quindi, con l'entrata del Sole ...