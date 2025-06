L' orgoglio di Trump alla parata di Washington e le proteste No Kings | in piazza un' America spaccata

L’America si mostra divisa tra orgoglio e protesta: da un lato, Donald Trump celebra la storia militare con una parata imponente, invitando gli americani a sentirsi fieri; dall’altro, il movimento 'No Kings' scende in piazza, dando voce a un malcontento diffuso. Una notte che riflette le profonde tensioni di una nazione spaccata, dove il passato e il presente si intrecciano in un quadro complesso e affascinante.

Da una parte la parata militare di Washington per i 250 anni dell’esercito fortemente voluta da Donald Trump, che ha salutato i partecipanti affermando: «Rendete gli americani orgogliosi». Dall’altra le proteste del movimento 'No Kings' da Seattle a Los Angeles, con scontri che hanno causato un ferito grave a Salt Lake City e decine di arresti in molte città. La notte americana, scandita anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'orgoglio di Trump alla parata di Washington e le proteste "No Kings": in piazza un'America spaccata

La parata militare di Trump - La parata militare di Donald Trump ha acceso il dibattito nazionale, mostrando una potente dimostrazione di forza e orgoglio patriottico sulla costa est dell’America.

