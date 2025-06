Lorenzo Uglietti rinnova con Pallacanestro Reggiana fino al 2027

che per me significa molto, un riconoscimento del mio impegno e della mia crescita. Sono entusiasta di poter contribuire ancora a lungo al progetto della Reggiana, condividendo obiettivi e successi con questa grande famiglia. Con questa nuova avventura, sono determinato a dare il massimo per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Dopo il rinnovo di Michele Vitali, ecco che è ieri arrivata anche l'ufficialità dell'estensione di Lorenzo Uglietti che si lega alla Pallacanestro Reggiana fino al giugno del 2027. "Sono molto orgoglioso di poter continuare questo percorso – ha spiegato il playmaker nativo di Torino – quando c'è un prolungamento vuol dire che l'apprezzamento è reciproco, lo vedo quindi come un segnale di fiducia da parte della società . Questo significa responsabilità in più, che accoglierò volentieri aiutando a far capire ai nuovi arrivati cos'è la Pallacanestro Reggiana. Credo di essere cresciuto molto negli ultimi due anni e lo devo anche al lavoro ed al rapporto che si è creato con coach Priftis.

