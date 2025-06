Lorenzo Pezzoni si unisce al Mulazzo | rinforzo chiave per il centrocampo

Con grande entusiasmo, il Mulazzo annuncia l’ingresso di Lorenzo Pezzoni nel suo reparto centrocampo. Dopo settimane di trattative e un brillante passato con la Lunigiana-Pontremolese, dove è stato riconosciuto come miglior giovane, Pezzoni si unisce alla squadra come rinforzo chiave. La rosa del Mulazzo si arricchisce ulteriormente, puntando a raggiungere nuovi traguardi. L’avventura continua, e il meglio deve ancora arrivare.

Arriva Lorenzo Pezzoni. Il mercato in entrata del Mulazzo non si ferma, il dg Stefano Strata ha completato una trattativa andata avanti da almeno tre settimane, scritturando, ovviamente per il momento con una stretta di mano, l'ex capitano degli Allievi e Juniores regionale dell'allora Lunigiana-Pontremolese, dove è stato eletto miglior giovane. Fino all'altro ieri la società di via Tinello aveva scritturato, in chiaro ordine cronologico, Ivan Cacchioli, Pier Luigi Lisi e Alessandro Grasselli, tre prospettidi spessore per il palco della Prima Categoria, l'area tecnica del club rossoblù, sempre attiva sul mercato, ovviamente per costruire un Mulazzo affidabile, hanno concluso una trattativa che andava avanti da giorni.