L’opposizione non dorme e anche stavolta sceglie i nemici dell' Occidente

L’opposizione non dorme e, ancora una volta, sceglie i nemici dell’Occidente. Mentre in piazza si esaltano i terroristi e si giustificano azioni che minacciano la stabilità globale, mi sono chiesto: in Italia, le opposizioni sono pronte a schierarsi con chi minaccia la pace o preferiscono sostenere i valori di libertà e sicurezza? La risposta potrebbe rivelare molto sul nostro cammino verso un futuro più stabile e giusto.

All’arrivo delle prime notizie sulla guerra fra Israele deciso a vivere e l’Iran deciso ad annientarlo ben prima e ben oltre il fiume e il mare, come gridano nelle piazze quanti giustificano, se non esaltano i terroristi che hanno sequestrato ai palestinesi i loro diritti, facendo credere di volerli difendere; all’arrivo, dicevo, delle prime notizie sulla guerra ormai diretta fra Israele e Iran mi sono chiesto se le opposizioni che in Italia hanno a loro volta sequestrato il concetto, la parola e altro ancora della sinistra sarebbero state capaci, una volta tanto, di comprendere le ragioni della sopravvivenza dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L’opposizione non dorme e anche stavolta sceglie i nemici dell'Occidente

L'opposizione non dorme e anche stavolta sceglie i nemici dell'Occidente

