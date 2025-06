l’opinione di un residente

Un residente di Piazza Fontanesi esprime il suo pensiero sulla recente escalation di episodi violenti, sottolineando la difficoltà delle forze dell’ordine nel intervenire efficacemente. La sua constatazione mette in luce le sfide quotidiane di una zona vivace e complessa, dove le risposte delle autorità sembrano spesso insufficienti. Questa situazione solleva un interrogativo importante: come può una comunità trovare un equilibrio tra libertà e sicurezza per vivere serenamente?

"Io abito e lavoro in centro da anni. Di fronte a questi episodi ciò che lascia perplessi è l'impossibilità delle forze dell'ordine di poter agire". Così un residente della zona di piazza Fontanesi commenta quanto accaduto venerdì sera: "Non è che non fanno nulla perché non ne hanno la volontà – continua –. Non trovando nessuno col cerino in mano e non potendo agire in modo più repressivo, capisco che gestire queste situazioni sia complicato". "Il peggioramento del centro storico è evidente – prosegue –. In piazza Fontanesi, ultimo baluardo di serenità, succedono cose del genere ormai ogni weekend.

