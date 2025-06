Lookman vuole il Napoli | De Laurentiis offre un big nell' affare|l' Atalanta ci pensa

Il mercato del Napoli si infiamma con l'ultima suggestiva indiscrezione: Ademola Lookman nel mirino degli azzurri. Dopo aver ufficializzato arrivi di grande peso come De Bruyne e Marianucci, il presidente Aurelio De Laurentiis non molla e lavora intensamente per consegnare a Conte un attacco da sogno. Con la possibilità di uno scambio con un big dell’Atalanta, tutto è aperto: il futuro partenopeo potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio italiano.

Dopo aver ufficializzato i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il mercato del Napoli non si ferma. Il presidente Aurelio De Laurentiis è "scatenato" e sta lavorando per regalare ad Antonio Conte un altro top player per formare un tridente di altissimo livello. L'obiettivo numero uno ha un nome e cognome: Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da un noto giornale torinese, il presidente azzurro sta trattando l'affare in prima persona direttamente con la famiglia Percassi, proprietaria dell' Atalanta. Il Napoli prepara l'assalto ad Ademola Lookman. Lookman vuole lasciare l'Atalanta, il Napoli è la sua grande occasione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lookman vuole il Napoli: De Laurentiis offre un big nell'affare|l'Atalanta ci pensa

In questa notizia si parla di: lookman - napoli - laurentiis - affare

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Il Mattino svela: tentativo Napoli, De Laurentiis fiuta l'affare a centrocampo! IL NOME tinyurl.com/3ty9pkef Vai su Facebook

De Laurentiis scatenato: sta trattando in prima persona con Percassi per Lookman. Nell'affare può finirci un azzurro; TUTTOSPORT - Napoli-Lookman, De Laurentiis sta trattando in prima persona con i Percassi; Napoli all'assalto di Lookman, Gazzetta: sarebbe il giocatore perfetto, De Laurentiis vuole costruire una corazzata.

Calciomercato, il Napoli su Lookman. Inter, Calhanoglu può partire. Juventus, idea Theo Hernandez - Il Napoli non molla la presa su Lookman e l’Atalanta apre alla cessione. Lo riporta msn.com