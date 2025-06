Lookman al Napoli può andare in porto solo a determinate e complicate condizioni Pedullà

Ademola Lookman al Napoli: un'operazione ancora in bilico, condizionata da condizioni complesse e non prive di ostacoli. Il talento nigeriano, prossimo ai 28 anni, resta nel mirino dei partenopei, ma il suo approdo in Italia dipende da vari fattori intricati e non semplici da superare. Solo un accordo fragile e ben ponderato potrà sbloccare questa trattativa, aprendo così nuove possibilità per il calciomercato del Napoli.

Alfredo Pedullà, profondo conoscitore del calciomercato, fa il punto della situazione sulle voci che sono rimbalzate negli ultimi giorni per quel che concerne Lookman al Napoli. Il calciatore nigeriano compirà 28 anni a ottobre. Ecco quel che scrive Pedullà sul proprio sito: Da giorni si parla di Ademola Lookman che, in effetti, non è incedibile in casa Atalanta. Ma le condizioni devono essere quelle giuste: almeno 50 milioni, possibilmente senza contropartite tecniche, tanti comunque per un calciatore forte che viaggia verso le 28 primavere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman al Napoli, può andare in porto solo a determinate e complicate condizioni (Pedullà)

In questa notizia si parla di: lookman - pedullà - napoli - condizioni

Pedullà: “Chiesa ha un desiderio: giocare nella SSC #Napoli” Su #Lookman: “L’#Atalanta non venderà il calciatore a meno di questa cifra” - X Vai su X

Un giovane per il Napoli: Pedullà lancia l'esclusiva Gli azzurri sarebbero sulle tracce di Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia 1.98m di altezza e grande forza nelle gambe, che permettono la discesa rapida nonostante la stazza: queste le prin Vai su Facebook

Lookman al Napoli, può andare in porto solo a determinate e complicate condizioni (Pedullà); Pedullà: Via libera Lookman, l'Atalanta ha già il nome per il sostituto; Sportitalia - L'Atalanta chiede 50mln per Lookman: il Napoli attende prima di affondare.