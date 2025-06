Lodi ciclista investito e scaraventato sull’asfalto da un’auto | è in condizioni gravissime

Un grave incidente scuote Lodi: un ciclista è stato investito e scaraventato sull’asfalto da un’auto, rimanendo in condizioni gravissime. L’incidente, avvenuto oggi 15 giugno tra la strada provinciale 235 e via Cavallotti, sta ancora lasciando molte domande senza risposta. Le autorità stanno lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica e affidarsi alla responsabilità di chi ha causato questo dramma. La comunità si stringe intorno alla vittima e ai suoi cari, sperando in una pronta ripresa.

Lodi – Ciclista investito a Lodi: è grave. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale, si è verificato oggi 15 giugno, dopo mezzogiorno, a Lodi, tra la strada provinciale 235 e via Cavallotti, alle porte della città. Le responsabilità restano al vaglio delle forze dell'ordine, che cercheranno di ricostruire l'accaduto. Erano presenti gli agenti della Questura, oltre appunto alla municipale che, oltre ad eseguire i rilievi di rito, hanno gestito anche la viabilità. I soccorsi si sono attivati subito ma l'uomo investito in bicicletta è stato purtroppo trovato in gravissime condizioni.

