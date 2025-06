Lo zenzero combatte il cancro | ecco come blocca la crescita delle cellule tumorali

Lo zenzero, noto per le sue proprietà benefiche, si rivela un alleato sorprendente nella lotta contro il cancro. Un composto bioattivo, l’etil p-metossicinnamato (EMC), presente in questa radice, può bloccare la crescita delle cellule tumorali, come dimostrano recenti studi dell’Osaka Metropolitan University. Questa scoperta apre nuove prospettive nella ricerca oncologica, evidenziando il potenziale naturale di uno degli ingredienti più preziosi della nostra cucina.

Un composto bioattivo (cioè che ha effetti benefici sull'organismo) presente nello zenzero può rallentare la crescita dei tumori. A dimostrarlo un gruppo ricerca dell'Osaka Metropolitan University, in Giappone. I ricercatori hanno scoperto il meccanismo con cui l'etil p-metossicinnamato (EMC), un.

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze nella lotta contro il cancro: lo zenzero, noto per le sue proprietà benefiche, si rivela anche un potente alleato contro i tumori.

