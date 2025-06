Lo Studio Ghibli compie 40 anni | un anniversario tra premi social e nuove tecnologie

Il 15 giugno segna un traguardo importante per lo Studio Ghibli: 40 anni di magia, sogni e innovazione. Un viaggio che combina premi social e avventure tecnologiche, mantenendo viva la forza di un cinema senza tempo. Celebrare questo anniversario significa riconoscere un’eredità culturale che, tra classici e novità , continua a incantare generazioni. Lo Studio Ghibli dimostra che il fascino del suo mondo non smette mai di evolversi e sorprendere.

Il 15 giugno segna un traguardo speciale per lo Studio Ghibli, che compie quarant'anni. E lo fa con una vitalità creativa che continua a sorprendere, tra nuovi riconoscimenti e un'eredità culturale più viva che mai.

