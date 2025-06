lo sbarco dei migranti anche 14 minorenni

L’arrivo di 76 migranti, tra cui 14 minorenni, a Marina di Ravenna ha catturato l’attenzione di tutti. Tra loro, un ragazzo con una gamba amputata, trasportato d’urgenza in ambulanza, simbolo delle sfide e delle storie spesso invisibili dietro ogni sbarco. Mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulla sua provenienza, le condizioni di salute e il percorso di vita di questi individui rimangono un’incognita che richiede attenzione e umanità.

Viene trasportato in barella e caricato su un’ambulanza del 118. Ha una gamba amputata con protesi che parte da fin sopra il ginocchio. È il primo dei 76 migranti che nel pomeriggio di ieri sono scesi dalla nave dell’Ong tedesca Solidaire, sbarcata a Marina di Ravenna. "Sappiamo che è libico, ma non conosciamo i dettagli della sua storia – spiega il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi sulla banchina di Fabbrica Vecchia -. Le condizioni sembrano stabili, ma per precauzione faremo controlli più approfonditi. Per il resto le condizioni di salute risultano buone". Tra i 76 i migranti recuperati nella zona di ricerca e soccorso libica nella notte tra lunedì e martedì, ci sono anche 14 minori non accompagnati, che, insieme agli altri, hanno dovuto affrontare altri 4 giorni e mezzo in mare per arrivare a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it