LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu vince anche gara-2 Bulega chiude secondo

Il Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di Superbike è stato un emozionante spettacolo, con Razgatlioglu che conquista ancora una vittoria, avvicinandosi a Bulega nel campionato. La corsa ha regalato momenti di pura adrenalina e sorprese, mentre i piloti lottavano fino all'ultimo metro. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e rivivi insieme a noi questa incredibile giornata di motori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.36 Bulega fa quello che può, che non è oltre il secondo posto. Razgatlioglu vince anche questa gara e accorcia a soli 9 punti di distacco su Bulega. Festeggia così il turco l’arrivo in MotoGP l’anno prossimo. Difficoltosa la gara di Petrucci quinto, quarto Locatelli. Bautista ritrova il podio. Sfortunati Iannone e Montella caduti. Bassani chiude solo dodicesimo, quindicesimo Rinaldi. 14.35 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 1 RAZGATLIOGLU LEAD 1’35.106 2 11 BULEGA 9.685 1’34.803 3 19 BAUTISTA 14. 🔗 Leggi su Oasport.it