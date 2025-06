LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | parte gara-1!

Benvenuti alla spettacolare diretta del GP Emilia Romagna 2025 di Superbike! Come ogni anno, gli appassionati sono pronti a vivere emozioni uniche, tra sorpassi impossibili e adrenalina a mille. La gara promette colpi di scena da non perdere, e noi vi accompagneremo passo passo in questa avvincente giornata. Rimanete con noi: l’azione sta per iniziare e la storia si scrive ora!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA GARA-2! 13.59 Warm up lap! 13.58 Sono previsti 21 giri. 13.54 Ricordiamo che Bautista non sarà più compagno di Bulega, attesa per sapere il nuovo nuovo pilota Ducati. 13.49 Ricordiamo che Razgatlioglu sarà in MotoGP l'anno prossimo. 13.46 Bulega dopo l'incidente con Bassani deve necessariamente riprendersi. Ma Razgatlioglu sembra il favorito numero uno. 13.41 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al GP Emilia-Romagna. 11.25 E' tutto per ora, Amici di OA Sport. L'appuntamento è per le 14:00, ora d'inizio di gara-2. Grazie per averci seguito, a dopo!