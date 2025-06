LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Bulega cerca l’allungo

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live del GP Emilia-Romagna 2025 di Superbike! Tra adrenalina, sorpassi e colpi di scena, Nicolò Bulega cerca il riscatto contro il temuto Razgatlioglu. La battaglia si infiamma, e voi non potete perdervi neanche un dettaglio di questa spettacolare corsa. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti costanti in tempo reale, perché ogni secondo può cambiare le sorti di questa gara mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Emilia-Romagna 2025, Bulega vuole il riscatto contro Razgatlioglu. Gara-1 è stata vinta da Toprak Razgatlioglu con l’ennesimo braccio di ferro contro l’alfiere della Ducati, Nicolò Bulega. Quest’ultimo a causa di una penalità data a lui e ad Andrea Iannone, per aver ostacolato Danilo Petrucci durante la Superpole, è partito dalla seconda fila lasciando la pole al campione turco. Razgatlioglu è scattato ottimamente ma poi è arrivato molto lungo ed ha lasciato il comando momentaneo a Bulega. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega cerca l’allungo

diretta - bulega - superbike - emilia

Occhi puntati sul secondo turno di prove del Round in Emilia-Romagna: si torna in pista dopo il miglior tempo messo a segno da Razgatlioglu davanti alle Ducati di Bulega e Bautista https://gpone.com/it/2025/06/13/sbk/live-fp2-superbike-misano-la-diretta-min Vai su X

I piloti della Superbike sono pronti per 21 giri di fuoco: Toprak scatta dalla pole dopo la penalità di 3 posizioni inflitta al poleman Bulega, con Bassani e Sam Lowes a completare la prima fila Vai su Facebook

