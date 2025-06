LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Bulega cerca il riscatto tra poco la Superpole Race

Mancano pochi minuti alla Superpole Race del GP Emilia Romagna 2025, un appuntamento cruciale per Nicolò Bulega che cerca di riscattarsi e guadagnare punti preziosi in classifica. Con una situazione intensissima nei primi dieci classificati, ogni curva potrebbe fare la differenza. Segui in diretta le emozioni di questa sfida imperdibile: la battaglia è appena iniziata e il podio è ancora tutto da conquistare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 L’importante per Bulega sarà non perdere troppi punti in classifica. Questa la situazione (top 10) NICOLO BULEGA 272. TOPRAK RAZGATLIOGLU 246. DANILO PETRUCCI 162. ALVARO BAUTISTA 151. ANDREA LOCATELLI 137. SAM LOWES 111. XAVI VIERGE 76. ALEX LOWES 74. IKER LECUONA 73. ANDREA IANNONE 68. 10.45 Il turco nello specifico ha avuto la meglio su Nicolò Bulega, pronto a cercare il riscatto fin da questa gara corta. 10.43 Un’ora fa si è disputato il warm-up, dove il più veloce è stato Toprak Razgatlioglu, già vincitore della gara-1. Ecco i risultati nel dettaglio #WorldSBK Warm Up FINAL RESULTS 1?? @topraktr54 2?? @19Bautista 3?? @alexlowes #EmiliaRomagnaWorldSBK pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega cerca il riscatto, tra poco la Superpole Race

