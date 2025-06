LIVE Superbike GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA | Bassani stende Bulega alla prima curva gara finita

Non perdete l'emozione del live dal GP Emilia Romagna 2025 di Superbike, dove la competizione infiamma il tracciato con sorprese e colpi di scena. La prima curva ha già scritto la storia, con Bassani che stende Bulega e termina la gara in un attimo. Rimanete aggiornati per vivere ogni istante di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 610 Intanto non cambia la situazione al vertice, con Razgatlioglu che si avvicina ai due secondi di distacco rispetto a Loews, sempre secondo precedendo Locatelli e Petrucci. Risale Bautista, ora quinto. Giro 510 Qui potete vedere l’incidente tra Bassani e Bulega. Ecco la dinamica completa WorldSBK Misano yar???n?n ilk turunda Axel Bassani, Nicolo Bulega’y? da yan?na alarak yerde kald?! #WorldSBK pic.twitter.com5x047DXZDE — Race Result (@resultrace) June 15, 2025 Giro 410 Fa quello che vuole Razgatlioglu, Loews è secondo a +1.292 poi Locatelli (+3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bassani stende Bulega alla prima curva, gara finita

