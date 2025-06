LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tutti gli azzurri al secondo turno della spada A breve le eliminatorie della sciabola femminile

Segui in tempo reale i Campionati Europei di scherma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di questa disciplina. Gli azzurri si sono subito messi in luce, con i primi turni già in corso e le eliminatorie femminili alle porte. Restate sintonizzati per aggiornamenti live, emozioni e risultati: il testa a testa tra i migliori atleti europei sta entrando nel vivo. Non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:51 Sarà Martin Rubes l’avversario di Davide Di Veroli al secondo turno. Il ceco ha sconfitto per 15-7 il macedone Bundaleski. 11:47 Vi ricordiamo che dalle 12.30 inizieranno i gironi eliminatori della sciabola femminile. 11:43 Dopo il primo assalto Rubes comanda per 7-5 su Bundaleski. 11:40 Inizia la sfida tra il macedone Ognen Bundaleski ed il ceco Martin Rubes. Il vincente troverà Davide Di Veroli al secondo turno. 11:38 Neisser Loyola la spunta alla stoccata decisiva. Il belga si impone per 15-14 sul croato Markota e sarà l’avversario di Valerio Cuomo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tutti gli azzurri al secondo turno della spada. A breve le eliminatorie della sciabola femminile

