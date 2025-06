LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tutti gli azzurri ai 16mi nella spada Iniziate le eliminatorie della sciabola femminile

Gli Europei di scherma 2025 sono entrati nel vivo con emozionanti eliminatorie che tengono il pubblico col fiato sospeso. Gli azzurri sono protagonisti, con Santarelli che avanza ai sedicesimi di finale e altri atleti pronti a scrivere nuove imprese. Segui ogni aggiornamento in diretta e preparati a vivere momenti di pura adrenalina! La competizione è più combattuta che mai, e il nostro entusiasmo non si ferma qui.

13.12: Viale completa il percorso nel girone con un saldo di 4 vittorie e 3 sconfitte AVANZA SANTARELLI AI 16mi DI FINALE. Battuto 15-10 il russo Gusev Santarelli-Gurev 12-8 Santarelli-Gurev 9-5 Santarelli-Gurev 8-4 Santarelli-Gurev 7-3 Santarelli-Gurev 6-3 Santarelli-Gurev 5-2 Santarelli-Gurev 4-0 Una vittoria e una sconfitta per Battiston e Mormile, una sconfitta per Spica Santarelli-Gurev 3-0 12.50: Ora Santarelli contro il russo Gurev DI VEROLI SUPERA 11-7 IL CECO RUBES E AVANZA AI SEDICESIMI Di Veroli-Rubes 10-7 Di Veroli-Rubes 7-7 Di Veroli-Rubes 6-4 Di Veroli-Rubes 5-4 Di Veroli-Rubes 4-4 Battiston sconfitta 3-5 da Maxwell Viale vince 5-4 contro Gungor Di Veroli-Rubes 1-0 SIMONE GALASSI PIAZZA LA STOCCATA VINCENTE e batte 15-14 il lussemburghese Giannotti al termine di un assalto emozionante Galassi-Giannotti 14-14 Galassi-Giannotti 13-13 Galassi-Giannotti 12-13

