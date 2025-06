LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Tris azzurro ai quarti nella spada podio garantito! Viale ai quarti fuori Battiston

Le emozioni dei Campionati Europei di scherma 2025 sono alle stelle! L’Italia si distingue per grinta e talento, con trionfi e sfide mozzafiato. Dopo un’epica battaglia, Viale si assicura il passaggio ai quarti, mentre Battiston-Katona lascia il pubblico senza fiato. La gara continua a incantare: segui ogni momento in diretta e vivi l’emozione della nostra scherma in prima fila!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Battiston-Katona 13-15 NOOOOOOOOOOOOO! Dopo una review lunghissima passa l’ungherese. Fuori l’azzurra Battiston-Katona 13-14, sorpasso dell’avversaria. Momento topico. Battiston-Katona 13-13, pareggio dell’ungherese Battiston-Katona 13-12, importante stoccata per l’azzurra PASSA VIALE! CON ERBIL FINISCE 15-8. Ora concentrati su Battison Viale-Erbil 14-8, Battiston-Katona 12-12 Viale-Erbil 13-7, Battiston-Katona 11-10 Viale-Erbil 12-6, Battiston-Katona 9-9 Viale-Erbil 10-5, Battiston-Katona 9-9 Viale-Erbil 6-4, Battiston-Katona 6-7 Viale-Erbil 6-2, Battiston-Katona 5-6 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Tris azzurro ai quarti nella spada, podio garantito! Viale ai quarti, fuori Battiston

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Tris azzurro ai quarti nella spada, podio garantito! Battiston e Viale a caccia dei quarti nella sciabola - Gli Europei di scherma 2025 sono arrivati con emozioni mozzafiato e trionfi italiani! L'azzurro brilla nelle prove di spada e sciabola, garantendo un podio tutto italiano.

Europei Genova 2025 - Seconda giornata di gare: in pedana la spada maschile e la sciabola femminile (dalle 18 diretta Rai2 e SkySport)

