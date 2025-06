LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Tris azzurro ai quarti nella spada podio garantito! Battiston e Viale a caccia dei quarti nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono arrivati con emozioni mozzafiato e trionfi italiani! L'azzurro brilla nelle prove di spada e sciabola, garantendo un podio tutto italiano. Con battaglie serrate e vittorie decisive, gli atleti azzurri si preparano a conquistare ancora più successi. Rimanete con noi: gli aggiornamenti in diretta vi terranno incollati al cuore di questa avvincente competizione!

Viale-Erbil 6-4, Battiston-Katona 6-7 Viale-Erbil 6-2, Battiston-Katona 5-6 16.25: PODIO ITALIAAAAAAAAAAAAAAA! SANTARELLI BATTE 15-6 L'ESTONE PRIINITS E AFFRONTERA' NEI QUARTI DI FINALE CUOMO CON UN POSTO GARANTITO IN SEMIFINALE E DUNQUE SUL PODIO PER GLI AZZURRI! In pedana nella sciabola donne Battiston contro l'ungherese Katona e Viale contro la turca Erbil Santarelli-Priinits 12-6 Santarelli-Priinits 10-6 Santarelli-Priinits 9-6 Santarelli-Priinits 8-5 Santarelli-Priinits 6-3 Chiara Mormile esce di scena dal torneo di sciabola femminile perdendo 15-13 contro la polacca Matuszak Santarelli-Priinits 5-2, Mormile-Matuszak 13-14 Santarelli-Priinits 5-2, Mormile-Matuszak 12-13 Santarelli-Priinits 4-2, Mormile-Matuszak 10-13 Santarelli-Priinits 2-2, Mormile-Matuszak 8-12 Santarelli-Priinits 2-2, Mormile-Matuszak 7-9 Santarelli-Priinits 2-2, Mormile-Matuszak 5-8 Santarelli-Priinits 1-1, Mormile-Matuszak 5-8 Santarelli-Priinits 1-1, Mormile-Matuszak 5-6 Santarelli-Priinits 1-1, Mormile-Matuszak 4-4 16.