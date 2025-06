LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tra poco le semifinali sfida interna tra Santarelli e Galassi Si parte alle 18 | 00

Tra pochi istanti, gli appassionati di scherma avranno il piacere di assistere alle emozionanti semifinali dei Campionati Europei 2025. Alle 18:00, in diretta, si sfideranno i nostri talenti Santarelli e Galassi in una sfida interna che promette spettacolo. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’adrenalina di questa prestigiosa competizione. La battaglia sta per iniziare: non perdere neanche un istante!

18.01 Entrano i nostri ragazzi! In pedana Matteo Galassi ed Andrea Santarelli. 18.00 Manca pochissimo, Amici di OA Sport. E' in corso la presentazione della giuria. 17.59 Queste, invece, le protagoniste della sciabola Sarah Noutcha will fence Sugar Katinka Battai, while Alina Komashchuk will face Sylwia Matuszak in the semifinals of the Women's Individual Sabre event at European Fencing Championships in Genova @eurofencing @Federscherma #fencing #escrime #esgrima #scherma . pic.twitter.comEIbs6eGeba — FIE (@FIEfencing) June 15, 2025 17.57 Ecco i volti dei protagonisti della spada Matteo Galassi will fence Andrea Santarelli, while Roman Svichkar will face Gergely Siklosi in the semifinals of the Men's Individual Epee event at European Fencing Championships in Genova #fencing #escrime #esgrima #scherma #FIE #genova2025 .

