LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | si parte con i gironi eliminatori della spada maschile

Benvenuti alla magia degli Europei di scherma 2025! Oggi si aprono i gironi eliminatori della spada maschile, un momento cruciale che promette emozioni e sfide avvincenti. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni azione e scoprire chi si qualificherĂ alle fasi successive di questa competizione europea unica nel suo genere. Non perdete neanche un istante di questa spettacolare giornata di sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei 2025 di scherma. Poco meno di 20 minuti all'inizio dei gironi eliminatori. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei 2025 di scherma. Dopo il titubante avvio con il solo bronzo conquistato da Martina Batini nel fioretto l'Italia cerca la riscossa dinanzi agli appassionati di Genova. Pubblico ligure che spingerĂ per assistere al primo oro del contingente azzurro. Seconda giornata dedicata a sciabola femminile e spada maschile.

