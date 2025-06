LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Santarelli in semifinale Galassi lotta ai quarti Out Viale nella sciabola

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che si intensificano ad ogni turno. La semifinale di Santarelli e i quarti di Galassi sono al centro dell’attenzione, mentre la sfida tra Galassi e Hauri promette scintille. Con tensione alle stelle e colpi di scena continui, non perderti gli aggiornamenti in diretta: l’azione è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galassi-Hauri 8-6, allinga l’azzurro da fermo! Galassi-Hauri 7-6, guizzo dell’azzurro che si tocca continuamente l’addome Galassi-Hauri 6-6, l’elvetico pareggia i conti, ritmi lenti 17.16 Matteo Galassi è molto dolorante, ma sembra intenzionato a riprendere. 17.16 Siamo in attesa di assistere alla ripresa del match tra Galassi ed Hauri, al momento fermo sul 6-5 in favore dell’italiano 17.14 Niente da fare per Mariella Viale. L’ucraina Komaschuk prende il ritmo anche dopo la pausa, si impone 15-10 e vola in semifinale Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 10-14 Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 10-13 Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 9-13 Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 8-13 Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 8-12 Galassi-Hauri 6-5,Viale-Komaschuk 8-11 Riprende intanto il match di Viale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santarelli in semifinale, Galassi lotta ai quarti. Out Viale nella sciabola

