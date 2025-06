LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Santarelli e un commovente Galassi accedono in semifinale nella spada maschile! Out le azzurre della sciabola

Le intense emozioni dei Campionati Europei di scherma 2025 continuano a tenere con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il continente. Santarelli e un commovente Galassi hanno conquistato meritatamente la semifinale nella spada maschile, mentre le azzurre della sciabola sono out. Restate con noi: aggiornamenti in tempo reale e analisi delle sfide che stanno definendo il destino di questa straordinaria competizione. Non perdete l’occasione di vivere ogni istante di questa spettacolare giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Ci prendiamo una piccola pausa, Amici di OA Sport. Poi sarà già tempo di pensare alle semifinali. 17.35 Stando al programma, le semifinali partiranno alle 18:00. Prima con le semifinali della spada maschile, poi con la sciabola femminile. 17.32 Nella sciabola femminile si affronteranno invece Sarah Noutcha, che ha vinto 15-10 il confronto con Yoana Ileva, e Sugai Katinka Battai, che ha avuto la meglio  su Martin-Portugues per 15-14. Alina Komashcuk si sfiderà invece con Sylwia Matuszak 17.29 L’altra semifinale sarà tra Roman Svichkar, che ha battuto 15-10 Alexis Bayard, e Gergely Siklosi, che ha sconfitto 15-14 Egor Lomaga 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santarelli e un commovente Galassi accedono in semifinale nella spada maschile! Out le azzurre della sciabola

