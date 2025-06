LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia cerca il riscatto con Battiston e Di Veroli

Benvenuti alla diretta live degli Europei di scherma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati italiani! Dopo un avvio timido con un bronzo, l’Italia si prepara a rispondere con determinazione, puntando al primo oro in questa seconda giornata. Con Battiston e Di Veroli pronti a dar battaglia, il pubblico genovese si appresta a vivere emozioni intense. Rimanete con noi e scoprite come andrà a finire questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei 2025 di scherma. Dopo il titubante avvio con il solo bronzo conquistato da Martina Batini nel fioretto l’Italia cerca la riscossa dinanzi agli appassionati di Genova. Pubblico ligure che spingerà per assistere al primo oro del contingente azzurro. Seconda giornata dedicata a sciabola femminile e spada maschile. In campo femminile spazio a Mariella Viale, Chiara Mormile, Manuela Spica e Michela Battiston. Su quest’ultima sono riposte le maggiori speranze nella competizione che vede favorite la francese Sarah Ntoucha, la bulgara Yoana Ilieva e la spagnola Araceli Navarro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca il riscatto con Battiston e Di Veroli

