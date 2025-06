LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Galassi e Cuomo avanti nella spada Iniziate le eliminatorie della sciabola femminile

Rimani aggiornato sui Campionati Europei di Scherma 2025 con la diretta più completa e coinvolgente! Testa a testa, emozioni e colpi di scena si susseguono in tempo reale, mentre gli atleti come Galassi e Cuomo avanzano nelle proprie discipline. Non perdere neanche un istante: clicca qui e vivi ogni momento di questa incredibile competizione, dove la passione e la grinta degli schermitori europei scrivono pagine di storia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Rubes 6-4 Di Veroli-Rubes 5-4 Di Veroli-Rubes 4-4 Battiston sconfitta 3-5 da Maxwell Viale vince 5-4 contro Gungor Di Veroli-Rubes 1-0 SIMONE GALASSI PIAZZA LA STOCCATA VINCENTE e batte 15-14 il lussemburghese Giannotti al termine di un assalto emozionante Galassi-Giannotti 14-14 Galassi-Giannotti 13-13 Galassi-Giannotti 12-13 12.31: Iniziate le sfide dei gironi della sciabola donne Galassi-Giannotti 12-11 13.29: In pedana Di Veroli contro il ceco Rubes 12.27: VALERIO CUOMO COMPLETA L’OPERA E BATTE IL BELGA LOYOLA CON IL PUNTEGGIO DI 15-13 Galassi-Giannotti 10-9 Cuomo-Loyola 13-12 Galassi-Giannotti 10-9 Cuomo-Loyola 10-11 Galassi-Giannotti 8-8 Cuomo-Loyola 9-10 Galassi-Giannotti 6-7 Cuomo-Loyola 8-10 Galassi-Giannotti 4-6 Cuomo-Loyola 6-9 Galassi-Giannotti 4-5 Cuomo-Loyola 6-6 Galassi-Giannotti 4-5 Cuomo-Loyola 3-6 Galassi-Giannotti 3-3 Cuomo-Loyola 3-5 Galassi-Giannotti 3-1 Cuomo-Loyola 1-3 Galassi-Giannotti 1-1 Cuomo-Loyola 0-1 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi e Cuomo avanti nella spada. Iniziate le eliminatorie della sciabola femminile

In questa notizia si parla di: galassi - diretta - scherma - europei

Ilaria Galassi si sposa! Proposta di nozze in diretta a La Volta Buona per l’ex Non è la Rai (VIDEO) - Ilaria Galassi, nota protagonista televisiva, ha suscitato emozioni con una proposta di nozze in diretta a La Volta Buona, destinata al suo ex.

Europei Genova 2025 - Seconda giornata di gare: in pedana la spada maschile e la sciabola femminile (dalle 18 diretta Rai2 e SkySport) / Link risultati live e video; Europei di scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e come guardare le gare in diretta; Scherma Europei di Genova: dove vederli (in chiaro) in tv e streaming, il programma e i convocati.

Europei di Scherma, oggi a Genova la seconda giornata della competizione continentale - Roma – Seconda giornata di gare ai Campionati europei di Scherma Genova 2025: in questa domenica, spazio per la spada maschile e la sciabola femminile dopo il bronzo conquistato da Martina Batini nel ... Lo riporta ilsecoloxix.it