LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Galassi batte Santarelli e vola in Finale!

Gli Europei di Scherma 2025 sono arrivati al momento clou: live in diretta, risultati emozionanti e sorprese da non perdere! Galassi conquista la finale battendo Santarelli, mentre Svichkar e Siklosi si sfidano in una semifinale mozzafiato. Resta con noi per seguire ogni sferzata e aggiornamento, perchĂŠ il meglio deve ancora venire. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa incredibile competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Svichkar-Siklosi 2-2 attacco con il ferro dell’ungherese. Svichkar-Siklosi 2-1 l’ucraino passa sull’avanzata dell’avversario Svichkar-Siklosi 1-1 pareggia i conti l’ungherese Svichkar-Siklosi 1-0 vantaggio dell’ucraino Svichkar-Siklosi 0-0 SVICHKAR VS SIKLOSI: INIZIO SEMIFINALE 18.25 Intanto sta per cominciare la seconda semifinale: si affrontano l’ucraino Roman Svichkar e l’ungherese Gergely Siklosi. 18.24 In zona mista Santarelli ha fatto i complimenti al suo connazionale, lodando la sua scherma, molto sui generis. Tuttavia ha anche recriminato delle scelte arbitrali a suo dire controverse. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi batte Santarelli e vola in Finale!

